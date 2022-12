Ingesneeuwde automobilisten VS urenlang vast: ’Dit is zenuwslopend’

Ze staan slechts ruim een kilometer verwijderd van hun huis, maar het is onmogelijk om verder te rijden. Het contact met de familie van Belles is telkens kort omdat ze hun telefoonaccu willen sparen. De auto zetten ze slechts af en toe aan om het zo lang mogelijk uit te houden met de brandstof die nog over is. Hulpdiensten in de omgeving moesten omkeren omdat ze zelf ook niet door de sneeuw kwamen.

„Ik wil niets liever dan dat ze nu in veiligheid worden gebracht”, zegt Belles tegen CNN, die eraan toevoegde dat haar vader misschien te voet thuis zou kunnen komen, maar dat hij zijn moeder op leeftijd nooit alleen zou laten.

De extreme kou in de Verenigde Staten heeft volgens het Amerikaanse NBC News aan zeker 23 mensen het leven gekost.

„Ik heb zelf nog geprobeerd om ze met een slee te bereiken, maar het was niet te doen. Ik moest omkeren”, aldus Belles. Het laatste bericht van haar vader was dat de auto niet meer vast zit in de sneeuw, maar dat er nu geen route vrij is om uit de sneeuw weg te rijden. „Dit is zenuwslopend, ze zullen uitgeput zijn maar we hebben goede hoop dat het uiteindelijk goed komt.” Volgens meteorlogen kan de sneeuwstorm nog tot zondagochtend duren.

De nationale weerdienst waarschuwde zaterdag opnieuw dat reizen op sommige plekken in de door kou en sneeuwstormen getroffen delen van de VS „extreem gevaarlijk” en „soms onmogelijk” zal zijn.

’Blijf in auto’

Aangezien veel Amerikanen onderweg zijn naar familie om kerst te vieren, geven de autoriteiten tips voor mensen die in hun auto vast komen te zitten. Reizigers worden opgeroepen de auto niet te verlaten. Door de sneeuwstorm is het zicht op veel plekken slecht. Wie te voet verder gaat, kan verdwalen en riskeert het om om te komen in de kou. Ook wordt geadviseerd om zuinig om te gaan met brandstof en te zorgen dat de uitlaat niet geblokkeerd wordt door sneeuw, zodat schadelijke uitlaatgassen zich niet in en rond de auto ophopen.