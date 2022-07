LTO na gesprek met Rutte akkoord met ’verkennend gesprek’ onder leiding Johan Remkes

,,Vandaag heeft minister-president Mark Rutte mij opgebeld”, stelt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. ,,Premier Rutte heeft mij toegezegd dat er ook voor het kabinet geen taboes zijn.” Dat is bevestigd door het ministerie van Landbouw. Eerder deze week kreeg LTO al een uitnodiging van bemiddelaar Johan Remkes, maar toen was onduidelijk of ook het strenge tijdsdoel van 2030 en de maatregelen uit het stikstofbeleid, zoals opkoop en onteigening, bespreekbaar zijn.

Premier Rutte hield enkele weken vol niet te willen tornen aan het stikstofbeleid dat zijn minister Van der Wal recent ontvouwde, inclusief haar stikstofkaartje met daarop scherpe reductiedoelen voor veehouders rond natuur. Met deze draai van het kabinet komt er eindelijk zicht op een begin van een oplossing voor de tweespalt tussen boze boeren en de politiek.

Emotionele oproep

Donderdagochtend deed voormalig CDA-bewindsman Henk Bleker nog een emotionele oproep aan het kabinet om niet langer te wachten. ,,Ik zeg tegen dit kabinet: stop met wegduiken. Kom terug van vakantie, want de boel staat in de brand.” Bleker reageerde daarmee op de steeds radicalere protestacties van boeren op snelwegen die met hun dumpingen en brandstapels inmiddels de levens van automobilisten in gevaar brengen.

Eenvoudig wordt het gesprek niet. Het kabinet heeft ingezet op een ingrijpende verlaging van de stikstofuitstoot om kwetsbare flora en fauna te redden. Daardoor staan tienduizenden boerenbedrijven, en met hen een hele agrarische keten, op de tocht. Bovendien is haast voor het kabinet geboden om ruimte te maken voor woningbouw en andere bedrijvigheid.

Boerenorganisaties daarentegen willen meer tijd en de kans om met technische innovaties de uitstoot fors terug te brengen.