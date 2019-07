May krijgt Lagerhuis aan het lachen bij afscheid

May kreeg meteen aan het begin vragen over haar opvolger Boris Johnson. Ze verklaarde verheugd te zijn dat ze het stokje kan overdragen aan Johnson. Ze kreeg de lachers bij de oppositie op haar hand toen ze verkondigde dat Johnson een partijcollega is die de kiezers kan brengen wat die willen en dat hij een goede Conservatieve partijcollega is die ook in haar kabinet heeft gediend. May en Johnson, die ontslag nam als minister, lagen de laatste tijd alleen maar met elkaar overhoop.

Bekijk ook: Het is nu of nooit voor Boris

Na het ontslag van May zal Johnson bij de koningin op bezoek gaan om tot premier te worden benoemd.

Corbyn

May haalde uit naar oppositieleider Jeremy Corbyn van de Labour Party. Ze zei dat Corbyn haar voorbeeld zou moeten volgen en af moet treden.

May’s driejarige premierschap wordt gekenmerkt door haar falen het land uit de Europese Unie te loodsen en door een smadelijke verkiezingsnederlaag in 2017. „Misschien moet ik mijn woordenwisselingen met hem besluiten, als een partijleider die heeft aanvaard dat haar tijd voorbij is, en misschien wordt het voor hem tijd dat hij ook gaat inzien dat hij moet opstappen.”

May overleefde in december nog een vertrouwensstemming in haar partij, maar haar ’deal’ voor de Brexit werd door het parlement tot drie keer toe afgewezen. Ze besloot er uiteindelijk onder druk van partijgenoten in het parlement mee op te houden.

Corbyn ligt al lange tijd zwaar onder vuur in zijn eigen partij Labour, vooral over zijn ambivalente politiek ten aanzien van de Brexit en vermeend antisemitisme.

Felicitaties

Ondertussen heeft premier Mark Rutte zijn nieuwe Britse collega Boris Johnson gefeliciteerd en hem succes gewenst met zijn leidersrol. Rutte spreekt over „een grote verantwoordelijkheid met de naderende Bbrexit-deadline” en de spanningen buiten Europa. In de belangrijke zeevaartroute de Straat van Hormuz heeft Iran een Britse tanker in beslag genomen.

Rutte zegt uit te kijken naar een goede samenwerking, zo laat hij op Twitter weten.