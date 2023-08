Megacoalitie met grootste partij van Den Haag van de baan

„Hedenmiddag heb ik echter moeten constateren dat er tussen deze partijen onvoldoende vertrouwen is om daadwerkelijk tot onderhandelen over te gaan”, schrijft Slob in een tussenbericht. „Dit heeft te maken met een aantal inhoudelijke onderwerpen en ook de omgang met het hoger beroep dat nog speelt.”

Hart voor Den Haag-fractievoorzitter Richard de Mos is verbolgen. „Het hoger beroep blijft als politiek instrument misbruikt worden. SP en PvdD gebruiken, na constructieve gesprekken, de herhaling van mijn vertrekpunt uit openbare gespreksverslagen, als smoes om niet te gaan onderhandelen.”

Robert Barker (Partij voor de Dieren) stelt in een statement het volgende: „Hart voor Den Haag heeft te kennen gegeven dat alleen onherroepelijke veroordeling voor hun tot terugtreden van Richard de Mos en Rachid Guernaoui zou leiden. Bij een eventuele veroordeling in hoger beroep, zou dus niet worden teruggetreden. Het is voor onze fracties onbespreekbaar dat wethouders die veroordeeld worden in hoger beroep – ook al is er nog geen onherroepelijke uitspraak – in functie zouden kunnen blijven.”

Begin juli werd Slob door de gemeenteraad aangewezen als verkenner, nadat de VVD de stekker trok uit het huidige college. De grootste partij van Den Haag werd na de vorige verkiezingen buiten de college-onderhandelingen gehouden en met name de VVD wilde weer heel graag in gesprek over terugkeer na de vrijspraak van oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui in de slepende corruptiezaak. Het OM gaat deels in hoger beroep.