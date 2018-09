Joden en Marokkanen varen mee op Gay Pride

De Joodse boot is een initiatief van Exodays, een nieuw internationaal evenement voor Joodse lesbiënnes, homo's biseksuelen en transgenders (LHBT's). De Marokkaanse deelnemers willen hiermee de zichtbaarheid van Marokkaanse LHBT's vergroten en taboes doorbreken. En met de Amerikaanse boot Freedom to Marry willen de initiatiefnemers aandacht vragen om als homoseksuelen te kunnen trouwen in de Verenigde Staten.

Thema van de Gay Pride 2014, die 9 dagen duurt van 26 juli tot en met 3 augustus, is 'listen'. „Luister naar elkaar, probeer te begrijpen wat de ander zegt en toon begrip”, stelt organisator Stichting Amsterdam Gay Pride. „Maar ook naar jezelf luisteren en je hart volgen zitten in dit thema besloten.”

Volgens Irene Hemelaar, directeur van de stichting, is het van belang om aandacht te blijven vragen voor mensenrechten en de emancipatie van homoseksuelen. De positie van homo's en lesbiënnes wordt op diverse plekken in de wereld steeds benaderder. Bijvoorbeeld door de antihomopropagandawet in Rusland en de antihomowet die in Oeganda is aangenomen.

„Ieder jaar verwelkomen en omarmen wij duizenden lesbiennes, biseseksuelen, homoseksuelen en transgenders in Amsterdam, die in het land van herkomst niet voor hun geaardheid uit kunnen komen. Voor hen is het belangrijk dat de pride ook de komende jaren blijft gewaarborgd”, zei Hemelaar. „Dit soort evenementen zijn pas overbodig, ook in een voorlopersstad als Amsterdam, wanneer zij waar ter wereld veilig uit de kast kunnen komen.”