Weer auto's gecontroleerd in strijd tegen afpersers fruithandel

Agenten hebben afgelopen nacht ruim tweehonderd auto’s gecontroleerd en hebben twee messen, een ijzeren staaf en dertien flessen lachgas in beslag genomen. Enkele mensen bleken onder invloed van alcohol of drugs.

In de regio zijn in korte tijd meerdere woningen beschoten. De burgemeester besloot een deel van de gemeente aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. De politie kreeg daarop de bevoegdheid auto’s te doorzoeken en personen te fouilleren.

Medewerkers van het fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel worden al sinds mei 2019 bedreigd. Toen is een lading cocaïne aangetroffen in een van de fruittransporten en heeft het fruitbedrijf de politie ingelicht. Afpersers eisten door middel van sms-berichten een vergoeding voor de geleden schade van 1,5 miljoen euro. Na de poging tot afpersing en het oppakken van de hoofdverdachte kregen (ex-)medewerkers en familieleden van het fruitbedrijf te maken met geweld. Zo werd een handgranaat tegen de woning van een zoon van een directielid gegooid en werd brand gesticht bij twee ex-medewerkers, die gewond raakten.

