Snel 5000 woningen op oud-vliegveld Valkenburg (Zuid-Holland)

Verantwoordelijk minister Stientje van Veldhoven heeft de woningbouw op Valkenburg besproken met provincie, gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf. Ze verwacht binnen twee weken alle seinen op groen. De urgentie is gedeeld, aldus de bewindsvrouw. „Het uitstel heeft veel te lang geduurd. Er moet echt worden gestart met de bouw.”

De bewindsvrouw maakte dat bekend in de Tweede Kamer. Ze reageerde daar op een oproep van regeringspartijen VVD, CDA en D66 om vaart te maken met woningbouw op het oude vliegveld, en in te grijpen. „Het is een keer genoeg”, aldus VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis over het „politiek getreuzel.”

’Alles uit de kast trekken’

Met de vraag om in te grijpen, wijken de coalitiepartijen af van de afspraak om woningbouw vooral over te laten aan gemeenten. „We moeten alles uit de kast halen om te bouwen”, aldus Koerhuis. „Als gemeenten het niet doen, moet het Rijk het doen.”

Coalitiepartij CDA wil dat de minister ook ingrijpt in het poldergebied Rijnenburg bij Utrecht. Daar is ruimte voor 25.000 woningen, maar de gemeente wil er nog niet aan, klaagt CDA-Kamerlid Erik Ronnes. „De woningnood is dusdanig dat het Rijk ook hier de regie moet pakken, omdat de huizenprijzen rond stedelijke gebieden voor met name starters door het dak gaan.”

Bouwen, bouwen, bouwen

Oppositiepartijen verbazen zich over de roep om ingrijpen door de VVD. De liberalen, die het over „bouwen, bouwen, bouwen” hebben, zijn als jarenlange regeringspartij zelf verantwoordelijk voor de wooncrisis, stellen onder meer de PVV en PvdA.