Rutte wil amper ingaan op dreigement Slob

Dat was ook alles wat hij wilde zeggen over het dreigement van fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie om de steun aan het kabinet in te trekken als de strafbaarstelling van illegaliteit doorgaat. „Ik wil vanuit eigen kracht campagne voeren. Dus ik laat iedereen de uitspraken doen die ze doen”, aldus Rutte.

Hij wilde niet zeggen of hij contact met Slob heeft gehad over diens uitlatingen en ook niet of hij zich zorgen maakt over de sfeer in de coalitie. „Ik wil hier vandaag over de VVD praten en niet over al die andere partijen. Ik ben maar met een ding bezig: ervoor zorgen dat de crisis zo snel mogelijk voorbij is.”

PvdA-leider Diederik Samsom liet al weten dat hij zich niet ongerust maakt over het dreigement van de ChristenUnie. Samsom zei dat Slob dezelfde bezwaren als hijzelf had tegen het plan en dat VVD-staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft beloofd daaraan tegemoet te komen.

VVD-fractieleider Halbe Zijlstra zei deze week te verwachten dat Slob zijn afspraken gewoon nakomt. Rutte zei dat hij daar niets aan heeft toe te voegen. „We gaan ervan uit dat de afspraken worden uitgevoerd.” D66, ChristenUnie en SGP hebben diverse akkoorden met het kabinet gesloten. Dat was nodig, omdat de regeringspartijen VVD en PvdA geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer.