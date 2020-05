Akropolis Athene weer open

President Katerina Sakellaropoulou leidde de openingsceremonie van het oude Griekse monumentale complex op een heuvel boven de hoofdstad. Alleen journalisten en medewerkers met mondkapjes waren aanwezig.

De heropening van archeologische plaatsen in Griekenland is onderdeel van de geleidelijke versoepeling van lockdownmaatregelen in het land. Zo mogen Griekse restaurants en cafés vanaf 25 mei hun deuren weer openen voor gasten, maakte de regering zaterdag bekend.

Zondag gingen duizenden gelovige Grieken voor het eerst in lange tijd weer naar de kerk. Door de lockdown die medio maart inging konden Grieks-orthodoxe christenen behalve de zondagsmissen ook Pasen, hun belangrijkste godsdienstige feest, niet samen vieren.

Zaterdag werden in het Mediterraanse land meer dan vijfhonderd stranden weer vrijgegeven, waarvan veel Grieken gebruik maakten. Wel gelden op de stranden nog beperkende maatregelen. Zo mogen er niet meer dan veertig mensen op 1000 vierkante meter strand, en moeten parasols minstens 4 meter uit elkaar staan.

Griekenland heeft tijdens de coronacrisis veel minder doden en besmettingen gemeld dan sommige andere Europese landen. Bij ruim 2800 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben en 162 patiënten zijn overleden.