Burgemeester Halsema sluit per direct Amsterdams strand

Reden is dat er donderdag een overleden vrouw in het water is aangetroffen en ’s avonds een vermiste zwemmer in slechte toestand uit het water werd gehaald. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De toestand van de man is momenteel onduidelijk.

De woordvoerder van burgemeester Halsema zegt dat de twee incidenten reden zijn om het strand en de horecagelegenheid op Blijburg per direct te sluiten. „We onderzoeken de komende dagen of het water daar veilig is.”