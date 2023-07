Wisselvallig weekendweer verwacht: regen en stevige windstoten, weinig ruimte voor zon

Vrijdag kunnen al regenbuien vallen en wordt ook plaatselijk onweer verwacht. De buien trekken in de loop van de dag wel oostwaarts over het land en in de avond klaart het breed op. Het wordt maximaal 23 graden bij een matige westenwind, die ’s avonds afzwakt.

Zaterdag begint nog met zonneschijn, maar vanuit het westen neemt de bewolking naar verwachting toe. Met name aan de kust wordt regen verwacht. Gedurende de dag neemt de windkracht langs de westkust toe naar matig tot krachtig. In de avonduren blijft het regenachtig met zware windstoten vanuit het zuidwesten. Het wordt maximaal 23 graden.

Zondag ziet het weerbeeld er niet heel anders uit dan op zaterdag. Opnieuw zal het vooral regenen en is er slechts af en toe ruimte voor de zon. Wederom waait het stevig met een matige tot harde zuidwestenwind. De temperatuur komt die dag niet boven de 22 graden.