Twijfels over steun voor bedrijfsleven

Het gaat om de zogenoemde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Het kabinet wil die komend jaar invoeren, als een compensatie voor het niet verlagen van de winstbelasting voor bedrijven. Maar de maatregel is nog lang niet uitgewerkt.

Korting loonheffing werknemers

Het kabinet meldt dat het gaat om ’het stimuleren van bedrijven om investeringen te doen’. In de Prinsjesdag-stukken staat over de maatregel alleen: „Werkgevers kunnen tijdelijk een korting krijgen op de loonheffing die zij voor hun werknemers afdragen wanneer zij investeren in voor de BIK kwalificerende bedrijfsmiddelen.”

Onvoldoende, vindt een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer. GL, SP en PvdA eisten woensdagochtend bij het begin van de Algemene Politieke Beschouwingen de stukken bij de BIK op. Maar die komen pas op 5 oktober, zei Rutte. Linkse partijen zinnen er al op om dan de behandeling van het Belastingplan, waar de maatregel bij hoort, dan uit te stellen.

Maar ook vanuit de betrokken ministeries klinkt twijfel over de BIK. De uitvoerbaarheid zou een probleem kunnen worden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland moet de BIK uitvoeren, maar bronnen vrezen dat die dienst overbelast raakt. De twijfel over die uitvoering leeft ook binnen de coalitie

Het plan ligt sinds de zomer op tafel en komt rechtstreeks uit de koker van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Toen werd besloten om de geplande verlaging van de winstbelasting voor bedrijven – van 25 naar 21,7 procent – te schrappen.

Rutte zegt donderdag dat de BIK nodig is om de economie te steunen. „Er is een groot risico dat investeringen vanwege de coronacrisis terug zullen lopen”, zegt de premier. De belastingkorting moet volgens hem helpen om investeringen op gang te houden en daarmee banen te creëren. Maar de vraag hoeveel banen de BIK op zou leveren, kan Rutte niet beantwoorden. Dat is volgens hem niet in te schatten bij een fiscale maatregel.