Vorig jaar recordaantal van 138.000 meldingen Politie heeft handen vol aan verwarde personen: ’Na corona meer psychisch leed’

Een verwarde man dreigde vorige week in Amsterdam van een spoorviaduct bij station Sloterdijk te springen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De politie heeft haar handen vol aan verwarde personen. Vorig jaar kwam bij de politie het recordaantal van 138.000 meldingen in deze categorie binnen. Soms leidt dat tot gevaarlijke situaties, waarbij zelfs arrestatieteams van de Dienst Speciale Interventies (DSI) in actie moeten komen. „Het is eigenlijk niet ons werk, maar we zijn er wel veel tijd aan kwijt.”