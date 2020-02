Schapen in Brabant aangevallen door wolf

De laatste maanden waren er al meldingen van mensen die meenden dat ze een wolf in Oost-Brabant hadden gezien. Dna-onderzoek wijst nu uit dat er in elk geval een wolf is geweest.

Volgens Wolven in Nederland zwerven in dit seizoen veel jonge wolven vanuit Duitsland rond. Die verlaten hun roedel om zich ergens te vestigen. Het zijn ook vooral zwerfwolven die vee aanvallen. Gevestigde wolven voeden zich voornamelijk met wild.

In december waren er in elk geval vijf wolven in Nederland: een dier in Drenthe, een wolvin op de Midden-Veluwe en een paartje op de Noord-Veluwe met een jong. Het is niet bekend hoeveel van de vijf jonge wolven die vorig jaar op de Veluwe werden geboren, nog leven.