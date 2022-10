Premium Het beste van De Telegraaf

’Niet zo dat we in het duister tastten over wat zin had en wat niet’ Ab Osterhaus over kritiek op coronabeleid: ’Funest voor draagvlak’

Door Marcel Vink

Viroloog Ab Osterhaus (kleine foto) blijft wijzen op ieders verantwoordelijkheid in de strijd tegen corona. „Wees verstandig, en ga niet in de trein zitten als je keelpijn hebt. Test jezelf dan ook.” Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Ab Osterhaus erkent dat de kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op de coronamaatregelen van het kabinet niet helpt als het gaat om het creëren van draagvlak voor maatregelen bij de bevolking. Toch stelt de viroloog dat er alle reden is om, als dat nodig is, opnieuw in te grijpen. De praktijk wees en wijst dat uit, benadrukt de viroloog.