Plofkraken in Leeuwarden en Duivendrecht, ravage is groot

Of er in Leeuwarden geld is buitgemaakt, is nog onduidelijk. De schade in en aan het pand is volgens de politie groot. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het Gouverneursplein is afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is opgeroepen in verband met het onderzoek.

Ook in Duivendrecht is de EOD aanwezig, meldt AT5. De plofkraak hier, op een automaat aan de Flinesstraat, was rond 03.30 uur, aldus de zender. De automaat zou totaal verwoest zijn. De politie Amsterdam was woensdagochtend vroeg niet direct bereikbaar.