Schedel van jonge dolfijn in tas op luchthaven VS

De op de luchthaven gevonden tas werd onderworpen aan een routine-controle toen de ontdekking aan de hand van een röntgenapparaat gedaan werd. Verder onderzoek wees uit dat het om de schedel van een jonge dolfijn moest gaan.

Op het exporteren van dierlijke ’producten’ gelden in de VS strenge regels. „We nemen de smokkel van wilde dieren serieus en werken nauw samen met onze federale partners bij de Amerikaanse Fish and Wildlife Service om dieren in het wild en hun leefgebieden te beschermen”, reageert Robert Larkin namens de grenswacht. De schedel wordt nader bekeken door onderzoekers.