Italië werkt aan verdeelsysteem migranten

Een nieuwe deal over de verdeling van migranten moet een einde maken aan het gesteggel over het lot van mensen die op zee van bootjes worden gehaald. De afgelopen tijd hebben herhaaldelijk migranten vastgezeten op schepen, terwijl landen onderhandelden over wie verantwoordelijk was voor de opvang.

De kranten Repubblica en La Stampa berichten dat Duitsland en Frankrijk welwillend hebben gereageerd op de plannen voor een nieuw verdeelsysteem. Die moeten uitgebreider aan de orde komen op een bijeenkomst van Europese ministers van Binnenlandse Zaken op 23 september.