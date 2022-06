Meerdere doden door nieuwe schietpartij VS, ditmaal in Maryland

Over het motief van de schutter en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Sheriff Douglas Mullendore van Washington County, waar Smithsburg onder valt, zei op een persconferentie dat de 23-jarige schutter en de slachtoffers allen werknemers van de fabriek waren. De schutter gebruikte volgens hem een semi-automatisch pistool.

Het lid van het Huis van Afgevaardigden dat de regio vertegenwoordigt, de Democraat David Trone, noemt het incident op Twitter een „massaschietpartij.”

Smithsburg ligt ongeveer 120 kilometer ten noordwesten van Baltimore.

De VS worden de laatste tijd regelmatig opgeschrikt door massale schietpartijen. Zo opende eind mei een 18-jarige het vuur op een basisschool in Uvalde, Texas. De schutter verschanste zich in een klaslokaal en doodde negentien kinderen en twee leraren voordat hij door de politie werd doodgeschoten. Een paar dagen daarvoor opende een schutter het vuur in een supermarkt in Buffalo, New York, waarbij tien mensen omkwamen en drie anderen gewond raakten.