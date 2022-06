Schietpartij in Amerikaanse Maryland, meerdere dodelijke slachtoffers

Binnenland

Man (39) aangehouden voor verkrachting van 21 jaar geleden

Een 39-jarige man uit Rotterdam is aangehouden voor een verkrachtingszaak van 21 jaar geleden, meldt de politie donderdag. De man zat vast voor een drugsdelict in België, waar zijn DNA werd afgenomen. Hieruit kwam een match naar voren in databanken, die leidde naar het onderzoek in 2001.