Massale knokpartij Utrecht: arrestaties bij carnavalsfeest

De politie kreeg een melding dat bij een café in de Wijdstraat de ruiten werden ingeslagen. Volgens de politie heerste er een grimmige sfeer en waren in totaal zo’n tweehonderd mensen op de been. De politie was met veel agenten met wapenstokken aanwezig om de rust te herstellen. Ook zijn honden ingezet. De agenten gingen volgens RTV Utrecht in een linie de straat door om raddraaiers aan te pakken.

In Oudewater wordt zaterdag carnaval gevierd. De rust zou inmiddels wedergekeerd zijn.