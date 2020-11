Na 1 december geen mondkapje op? Eerst een waarschuwing

Grapperhaus zegt dat er rekening wordt gehouden met gewenning. „Net als met de andere covid-regels worden mensen eerst aangesproken. Ik kan me voorstellen dat mensen moeten wennen, dat had ik zelf ook. Ik heb nogal een grote neus en het kapje ging er dan lastig overheen.” Dat zijn dan ook nadrukkelijk niet de ’overtredingen’ waarvoor direct een boete wordt uitgedeeld. „Daar krijgen mensen we hulp bij. Het gaat erom dat mensen weigeren zo’n kapje op te doen.”

Alleen bezoekers die bewust met onbedekte mond zo’n ruimte betreden riskeren direct een prent, vertelt de CDA-bewindsman. „Het ligt aan de context. Als iemand zegt: ’je zoekt het maar uit’ dan blijft er voor een handhaver weinig anders over dan iemand een bon uit te delen.”

Publiekscampagne

Ter verduidelijking geeft Grapperhaus een voorbeeld van zo’n situatie. „Iemand loopt een winkel binnen zonder mondkapje en weigert dat zelfs nadat een winkelier dat vraagt. Dan krijg je echt een handhavers issue.” De detailhandel heeft instructies gekregen hoe om te gaan met zulke situaties. Er volgt ook nog een publiekscampagne om de regels uit te leggen.

De minister vindt de mondkapjesplicht een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie. „We hadden een dringend advies, de wens is gekomen om daar een verplichting van te maken. Ik vond dat ook voor iedereen veel helderder. Voor winkeliers is dit veel duidelijker, je kon daar discussies over krijgen.”

Boete van 95 euro

Overtreders wil hij geen aso’s noemen. „Het is onverstandig en tegen de regels in.” Het niet dragen van een mondmaskers wordt beboet met 95 euro. Een ’blote mond’ kan zodoende geen strafblad opleveren, omdat daar hogere boetes voor nodig zijn. Iedereen van dertien jaar en ouder moet in publieke binnenruimten een mondkapje dragen. Ook bij contactberoepen is de plicht van kracht, al geldt dat niet voor sekswerkers en klanten die een behandeling krijgen aan hun gezicht.

Ook geldt er een uitzondering voor personen die vanwege een fysieke, verstandelijke of psychische beperking of een chronische ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Bovendien hoeft zo’n mondkapje niet op tijdens het sporten, acteren, het beoefenen van podiumkunsten en tijdens media-optredens.