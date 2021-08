LIVE | India keurt Leids Janssen-vaccin goed

11.57 - India keurt Leids Janssen-vaccin goed

India heeft via een noodprocedure goedkeuring gegeven voor het gebruik van het Leidse Janssen-vaccin. „Dit geeft een nieuwe impuls aan de gezamenlijke strijd in ons land tegen Covid-19”, zei minister van Volksgezondheid Mansukh Mandaviya op Twitter. Hij zei dat inmiddels vijf coronavaccins zijn goedgekeurd in zijn ruim 1,3 miljard inwoners tellende land.

Farmaceut Johnson & Johnson had vrijdag bekendgemaakt dat het India had gevraagd het Janssen-vaccin goed te keuren. Minister Mandaviya liet een dag later al weten dat die toestemming was verleend. India heeft ook al groen licht gegeven voor het gebruik van coronavaccins van Moderna, AstraZeneca, Bharat Biotech en het Russische Gamaleja-Instituut.

Het land krijgt nu voor eerst de beschikking over een vaccin waarmee mensen maar één keer geprikt hoeven te worden. De meeste coronavaccins vereisen twee doses en sommige landen geven zelfs al een derde prik aan kwetsbare groepen. Over de distributie van het Janssen-vaccin in India zouden afspraken zijn gemaakt met de lokale farmaceut Biological E. Limited.

India meldt sinds begin juli enkele tienduizenden nieuwe coronabesmettingen per dag. Dat zijn er veel minder dan tijdens een grote coronagolf in mei. Toen werden er dagelijks soms meer dan 400.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het vaccineren kwam in India moeizaam van de grond. Inmiddels hebben ruim 495 miljoen mensen minstens één vaccindosis toegediend gekregen.

08.55 - Ook Berlijn experimenteert met testen voor toegang

In Berlijn wordt gekeken of het veilig is om nachtclubs onder voorwaarden te heropenen tijdens de pandemie. Mensen die een kaartje konden bemachtigen en negatief zijn getest, mogen dit weekend in deelnemende nachtclubs komen dansen zonder een mondkapje te dragen of afstand te houden.

De nachtclubs in de Duitse hoofdstad moesten anderhalf jaar geleden de deuren sluiten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Met het project ’Clubculture Reboot’ wordt nu gekeken hoe het verder moet. Er bleek veel belangstelling te zijn voor deelname aan het proefproject dat dit weekend wordt gehouden. De 2000 beschikbare kaartjes waren snel verkocht en er stond vrijdagavond een lange rij bij de KitKatKlub, waar een testlocatie was opgezet.

Aan het project doen zes nachtclubs mee en er zijn drie speciale testcentra voor ingericht. Mensen moeten daar eerst een PCR-test ondergaan voordat ze kunnen gaan stappen. Daarbij kwamen vrijdag al meerdere coronabesmettingen aan het licht. Deelnemers wordt gevraagd om na een week weer zo’n PCR-test te doen. Die is nauwkeuriger dan een sneltest.

De Berlijnse senator Klaus Lederer, die gaat over cultuur, is blij met het project. „De clubcultuur maakt deel uit van het DNA van de stad.”

08.40 - ’Stoïcijns optimisme’ grote drijfveer voor minister Hugo de Jonge

Dat mensen hun machteloze gevoel over corona en frustraties over de maatregelen van het kabinet vaak op hem projecteren, kan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zich goed voorstellen. „Dat virus kun je niet zien, en mij wel”, zegt hij daarover in een interview met de Volkskrant. „Soms voelt het alsof ze elke dag met een trein over je heen rijden.” Dagelijks krijgt hij gemiddeld 5000 à 6000 reacties via sociale media, op sommige dagen meer dan 10.000. Het zijn veelal haatreacties. „Op straat is dat anders, daar is de meerderheid juist vriendelijk. Ongefundeerde kritiek van mensen die er geen kijk op hebben, laat me Siberisch.”

Toen premier Mark Rutte en hij excuses moesten aanbieden voor een te snelle versoepeling van de coronamaatregelen, was dat voor De Jonge geen moment reden om af te treden. „Als je op die manier naar je taak kijkt, wordt de omloopsnelheid van ministers van Volksgezondheid in deze crisisfase wel erg hoog”, zegt hij in de krant. Hij vindt ook niet dat het kabinet op dat moment terug bij af was. „Maar ja, op zo’n moment vliegt de fik erin en moet er geblust worden en ja, dat was toevallig mijn werk.”

De Jonge denkt niet aan stoppen, ook al heeft zijn vrouw hem voorgehouden dat hij de laatste fase waarin zijn kinderen nog thuiswonen zal missen „als hij nog een rondje als minister maakt.” Zijn broer raadde hem nadrukkelijk aan om door te gaan omdat er „nu niemand in Nederland is die zoveel ervaring heeft op het gebied van coronabestrijding als Hugo.”

Op de vraag van de Volkskrant waar de gedrevenheid van De Jonge vandaan komt, antwoordt hij: „Ik haal mijn voldoening uit mijn werk, en de mate waarin hangt af van de mate waarin je met die baan in staat bent betekenisvol te zijn in het leven van een ander. Dat is mij met de paplepel ingegoten.” Zijn, wat hij noemt, stoïcijnse optimisme heeft volgens hem wel een verschillende uitwerking op mensen. „Sommige mensen lezen optimisme als naïviteit. Dat laat onverlet dat ik vind dat je met stoïcijns optimisme verder komt. Zonder dat breng je anderen niet in beweging.”

08.05 - Collegevoorzitter VU Amsterdam: heropen hoger onderwijs

Collegevoorzitter Mirjam van Praag van de Vrije Universiteit Amsterdam vindt het hoog tijd worden dat het hoger onderwijs weer opengaat in het nieuwe collegejaar. In een interview met Het Parool zegt ze: „We hebben de afgelopen anderhalf jaar ongekende maatregelen genomen om een crisis in de gezondheidszorg te voorkomen. Begrijpelijk, ik wil niks bagatelliseren, maar als het risico op zo’n crisis er niet meer is, is er geen enkele grond meer voor die maatregelen.” Volgens haar is inmiddels het merendeel van de studenten en docenten gevaccineerd.

Van Praag ziet dat studenten er vooral psychisch onder lijden dat het onderwijs online plaatsvindt, al zijn hun studieresultaten wel op peil gebleven. „Maar studeren is meer dan dat. Studenten worden geacht te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, aan sociale vaardigheden, aan volwassen worden. Tijdens hun opleiding denken ze ook na over de rol die ze later willen spelen in de maatschappij. Dat kan niet zonder contact met andere studenten en met docenten”, aldus de VU-topvrouw in Het Parool.

Ze schetst dat elk extra jaar opleiding in het latere leven gemiddeld rond 8 procent meer inkomen oplevert. „Dus als je een aantal maanden mist, betekent dat wat. Studenten van nu dreigen langdurig op een achterstand van misschien wel 3 procent te worden gezet.” Dat kan uiteindelijk ook gevolgen hebben voor het verdienvermogen van Nederland: „Als we nu niks doen kan ons dat jaarlijks 1,5 procent bruto nationaal product kosten. Op de lange duur zou dat kunnen oplopen tot een bedrag van zo’n 600 miljard euro.”

Het kabinet beslist komende vrijdag of het hoger onderwijs weer zonder coronabeperkingen open kan.

05.28 - Sint Maarten voert avondklok in voor periode van twee weken

Op Sint Maarten geldt vanaf zondag voor twee weken een avondklok vanaf 23.00 uur ’s avonds. Dat is een gevolg van een forse toename van het aantal coronabesmettingen op het eiland. Vrijdag waren er 187 mensen besmet, een week eerder waren dat er nog 81. Een week daarvoor betrof het 49 personen.

Om verdere besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, gaat het nachtleven op slot. In de komende twee weken krijgen eigenaren van nachtclubs, discotheken en beachclubs de tijd om een goed werkend controlesysteem in te voeren, dat ervoor moet zorgen dat alle mogelijk besmette personen geweerd gaan worden van het uitgaansleven.

Dat heeft minister van Gezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid Omar Ottley vrijdagavond (lokale tijd) laten weten. In een videoboodschap aan de bevolking stelde hij dat Sint Maarten in oorlog is met het virus. Hij deed een dringend beroep op de mensen die zich nog niet hebben gevaccineerd om dat alsnog te doen.

Het aantal mensen dat is gevaccineerd, is niet hoog op het eiland. Van alle volwassenen is minder dan de helft één of twee keer gevaccineerd. Er liggen twaalf patiënten in het ziekenhuis met Covid-19. Volgens Ottley is de situatie erg spannend omdat ook op het Franse gedeelte van het eiland en op de omringende eilanden er relatief veel coronapatiënten zijn opgenomen. Dat betekent dat er nauwelijks uitwijkmogelijkheden zijn als er geen plaats meer is in het ziekenhuis op Sint Maarten.

03.31 - Weer demonstraties in Frankrijk tegen coronapas

Fransen zijn van plan zaterdag weer massaal de straat op te gaan uit protest tegen de aangescherpte coronamaatregelen, zoals de zogenoemde gezondheidspas en de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel.

Voor zaterdag zijn meer dan tweehonderd demonstraties aangekondigd. De afgelopen drie zaterdagen protesteerden Fransen in het hele land ook al in grote getale. Vorige week zaterdag lieten ruim 200.000 demonstranten hun ongenoegen blijken over het beleid van president Emmanuel Macron om gevaccineerden meer vrijheden te verschaffen.

Met de coronapas kun je aantonen dat je bent gevaccineerd, negatief getest of genezen. De pas wordt op steeds meer plaatsen verplicht, vanaf maandag bijvoorbeeld voor cafés en restaurants, grote winkelcentra, ziekenhuizen, zorginstellingen en treinen over lange afstanden. Hij is al nodig voor onder meer musea, bioscopen en grote evenementen. Fransen kunnen de gezondheidspas op hun smartphone zetten. Ook geldt vanaf maandag een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel.

Woensdag werd in enkele onder toeristen populaire Franse kustgebieden de mondkapjesplicht heringevoerd, minder dan twee maanden nadat de autoriteiten de beperking hadden opgeheven. Het gaat om onder meer delen van Bretagne en enkele plaatsen bij de uitlopers van de Pyreneeën, aan de grens met Spanje.

01.38 - Nederland trekt groot deel vaccinproductie naar zich toe

Nederland, zo blijkt uit een inventarisatie van Trouw, heeft relatief veel van de Europese vaccinproductie naar zich toe weten te halen in het afgelopen half jaar.

Terwijl Nederland nog nadenkt over een eventuele derde vaccinatie tegen corona, lopen aan het eind van dit jaar al miljoenen van die booster-vaccins in Geleen van de lopende band. Daar, op het terrein van Chemelot, heeft fabrikant Lonza eerder dit jaar toestemming gekregen om een compleet nieuwe fabriek te bouwen voor Moderna, speciaal om die zogenaamde ’booster’-vaccins te maken. Volgens opgave van Moderna zullen er aan het eind van dit jaar 300 miljoen boosters uit Geleen komen. Behalve de nieuwe fabriek in Geleen schaalde ook de productie van Janssen en AstraZeneca, beide gemaakt in Leiden, op.

Dat Nederland een vooraanstaande rol kan spelen in de Europese vaccinproductie is een verrassing, want in maart nog concludeerde een speciale gezant die Nederland had aangesteld om te onderzoeken of in Nederland mogelijkheden waren om meer vaccins te maken, dat het opschalen van de bestaande productie of het bijbouwen van nieuwe capaciteit een zaak van lange adem zou zijn.

Welkom in het corona-liveblog van zaterdag 7 augustus. Hieronder kunt u de blog van gisteren teruglezen.