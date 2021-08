LIVE | Sint-Maarten voert avondklok in voor periode van twee weken

05.28 - Sint Maarten voert avondklok in voor periode van twee weken

Op Sint Maarten geldt vanaf zondag voor twee weken een avondklok vanaf 23.00 uur ’s avonds. Dat is een gevolg van een forse toename van het aantal coronabesmettingen op het eiland. Vrijdag waren er 187 mensen besmet, een week eerder waren dat er nog 81. Een week daarvoor betrof het 49 personen.

Om verdere besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, gaat het nachtleven op slot. In de komende twee weken krijgen eigenaren van nachtclubs, discotheken en beachclubs de tijd om een goed werkend controlesysteem in te voeren, dat ervoor moet zorgen dat alle mogelijk besmette personen geweerd gaan worden van het uitgaansleven.

Dat heeft minister van Gezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid Omar Ottley vrijdagavond (lokale tijd) laten weten. In een videoboodschap aan de bevolking stelde hij dat Sint Maarten in oorlog is met het virus. Hij deed een dringend beroep op de mensen die zich nog niet hebben gevaccineerd om dat alsnog te doen.

Het aantal mensen dat is gevaccineerd, is niet hoog op het eiland. Van alle volwassenen is minder dan de helft één of twee keer gevaccineerd. Er liggen twaalf patiënten in het ziekenhuis met Covid-19. Volgens Ottley is de situatie erg spannend omdat ook op het Franse gedeelte van het eiland en op de omringende eilanden er relatief veel coronapatiënten zijn opgenomen. Dat betekent dat er nauwelijks uitwijkmogelijkheden zijn als er geen plaats meer is in het ziekenhuis op Sint Maarten.

03.31 - Weer demonstraties in Frankrijk tegen coronapas

Fransen zijn van plan zaterdag weer massaal de straat op te gaan uit protest tegen de aangescherpte coronamaatregelen, zoals de zogenoemde gezondheidspas en de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel.

Voor zaterdag zijn meer dan tweehonderd demonstraties aangekondigd. De afgelopen drie zaterdagen protesteerden Fransen in het hele land ook al in grote getale. Vorige week zaterdag lieten ruim 200.000 demonstranten hun ongenoegen blijken over het beleid van president Emmanuel Macron om gevaccineerden meer vrijheden te verschaffen.

Met de coronapas kun je aantonen dat je bent gevaccineerd, negatief getest of genezen. De pas wordt op steeds meer plaatsen verplicht, vanaf maandag bijvoorbeeld voor cafés en restaurants, grote winkelcentra, ziekenhuizen, zorginstellingen en treinen over lange afstanden. Hij is al nodig voor onder meer musea, bioscopen en grote evenementen. Fransen kunnen de gezondheidspas op hun smartphone zetten. Ook geldt vanaf maandag een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel.

Woensdag werd in enkele onder toeristen populaire Franse kustgebieden de mondkapjesplicht heringevoerd, minder dan twee maanden nadat de autoriteiten de beperking hadden opgeheven. Het gaat om onder meer delen van Bretagne en enkele plaatsen bij de uitlopers van de Pyreneeën, aan de grens met Spanje.

01.38 - Nederland trekt groot deel vaccinproductie naar zich toe

Nederland, zo blijkt uit een inventarisatie van Trouw, heeft relatief veel van de Europese vaccinproductie naar zich toe weten te halen in het afgelopen half jaar.

Terwijl Nederland nog nadenkt over een eventuele derde vaccinatie tegen corona, lopen aan het eind van dit jaar al miljoenen van die booster-vaccins in Geleen van de lopende band. Daar, op het terrein van Chemelot, heeft fabrikant Lonza eerder dit jaar toestemming gekregen om een compleet nieuwe fabriek te bouwen voor Moderna, speciaal om die zogenaamde ’booster’-vaccins te maken. Volgens opgave van Moderna zullen er aan het eind van dit jaar 300 miljoen boosters uit Geleen komen. Behalve de nieuwe fabriek in Geleen schaalde ook de productie van Janssen en AstraZeneca, beide gemaakt in Leiden, op.

Dat Nederland een vooraanstaande rol kan spelen in de Europese vaccinproductie is een verrassing, want in maart nog concludeerde een speciale gezant die Nederland had aangesteld om te onderzoeken of in Nederland mogelijkheden waren om meer vaccins te maken, dat het opschalen van de bestaande productie of het bijbouwen van nieuwe capaciteit een zaak van lange adem zou zijn.

