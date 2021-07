Vier aanhoudingen in zaak zwembadmoord Marum

Binnenland

Tweede verdachte van aanslag Peter R. de Vries is Delano G. (21)

De tweede verdachte die dinsdagavond is opgepakt voor de moordaanslag op Peter R. de Vries, is de 21-jarige Delano G. uit Rotterdam. De man heeft een Antilliaanse achtergrond en is eerder met de politie in aanraking geweest.