Gouverneur Andrew Cuomo van New York stapt op

Cuomo zei in een livestream die veel Amerikaanse media uitzonden dat hij wil blijven doorvechten, maar dat het geplande proces om hem af te zetten de aandacht zou afleiden van belangrijke zaken die de regering moet doen, zoals het bestrijden van corona.

Eerder deze week kwam na vijf maanden onderzoek de openbaar aanklager van New York met een lijvig rapport over het wangedrag van Cuomo. Volgens procureur-generaal Letitia James zijn zeker elf vrouwen seksueel lastiggevallen door Cuomo. Omdat het een civiel onderzoek betrof, was strafvervolging op basis daarvan niet mogelijk.

Ook de vrouw die nu aangifte heeft gedaan, had haar verhaal bij James gedaan en gezegd dat Cuomo een keer haar borst heeft betast. Het voorval zou in Cuomo’s ambtswoning hebben plaatsgevonden en is de ernstigste van de beschuldigingen van seksuele intimidatie waarmee hij wordt geconfronteerd.

De naam van de vrouw, die in het rapport alleen als „executive assistant #1” wordt aangeduid, werd zondag bekend: Brittany Commisso. In een interview met CBS News en de Albany Times-Union dat maandagochtend wordt uitgezonden, zegt Commisso dat ze aangifte heeft gedaan om Cuomo verantwoordelijk te houden voor zijn acties. „Wat hij me aandeed was een misdaad”, zegt ze in een fragment dat door CBS werd vrijgegeven. „Hij heeft de wet overtreden.”

Brittany Commisso (links) tijdens haar CBS-interview waarin ze haar verhaal doet. Ⓒ AP

Cuomo werd onder meer bekend vanwege zijn corona-updates op nieuwszender CNN, waar zijn broer Chris presentator is. Aanvankelijk oogste hij veel lof voor zijn aanpak in New York, maar later klonk ook veel kritiek omdat hij coronadoden in Amerikaanse verpleeghuizen uit de cijfers zou hebben weggemoffeld.