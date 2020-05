’Pas op voor hongerige en agressieve ratten’

Zelfs voor de deur van Downing Street 10, het Catshuis van de Britse premier Boris Johnson, zijn al ratten op klaarlichte dag gezien. Ⓒ AFP

NEW YORK - Het Centre for Disease Control and Prevention (CDC), de Amerikaanse tegenhanger van het Nederlandse RIVM, waarschuwt voor de opkomst van hongerige en extra agressieve ratten, die door het tekort aan restaurantafval de straat op worden gedwongen. De ratten gaan door het voedseltekort zelfs elkaar te lijf, aldus een Amerikaanse rodentoloog.