Kruijswijk-fans uit geboortedorp onderweg naar Parijs

Hein Donkers wist het aan het begin van de Tour al: Kruijswijk op het podium in Parijs. Ⓒ Eigen foto.

NUENEN - Diverse wielerfanaten uit Nuenen zijn deze zondagochtend in alle vroegte in de auto naar Parijs gestapt om ’hun’ Tourheld Steven Kruijswijk te onthalen. De in die plaats geboren wielrenner eindigt op het podium van de grootste wielerwedstrijd van het jaar door in de een na laatste etappe rivaal Julian Alaphilippe op minuten achterstand te rijden. Hein Donkers: „We zijn zo trots op wat hij heeft neergezet. Dat kunnen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.”