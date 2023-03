Jongen (13) rookt vape met fentanyl op school: ’Hij zal nooit meer dezelfde zijn’

Het jongetje uit de Amerikaanse staat Georgia lag na het inhaleren van de met fentanyl gevulde vape twee weken in coma. Fentanyl is een zeer sterke pijnstiller; bij een overdosis kunnen gebruikers al snel overlijden. Op de huls van de vape stond enkel het populaire smaakje ’bosbes/framboos’.

Uiteindelijk werd Zach Corona na een zware beroerte toch wakker, maar „zijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn”, aldus zijn moeder Lynda Amos. Beelden in het ziekenhuis van de zwaar gehavende Zach aan de apparatuur en in een rolstoel liegen er niet om. Het was zijn 12-jarige zusje die de jongen op 1 januari thuis knock-out aantrof, de vape zat nog in zijn onderbroek. Zij dacht eerst nog dat Zach een grap uithaalde, omdat hij maar niet reageerde. Niet veel later belde zijn moeder de hulpdiensten en werd hij met spoed in het ziekenhuis opgenomen, waar hij moest worden gereanimeerd.

De politie van Georgia is al enkele maanden bezig met het onderzoek, waarbij minderjarigen betrokken zijn. Volgens The New York Post bevestigt een rapport het schokkende verhaal van de familie. Een politiewoordvoerder kon nog niet verder op de zaak ingaan. Op school zou Zach de vape van andere leerlingen hebben gekregen en onder druk zijn gezet, of in ieder geval aangemoedigd, om er vervolgens van te roken.