Goederentreinen duivels dilemma

Goederentreinen lijken de grote bosdoeners van trillingen op het spoor. Ⓒ ANP

Utrecht - De overlast van het steeds drukkere spoor voor omwonenden neemt flink toe. Net als rond luchthavens klagen zij steen en been dat het geluid niet meer te harden is, met name in de nacht. Op het spoor komen daar ook nog trillingen bij. Goederentreinen lijken de grootste boosdoeners.