Homo (18) uit Wit-Rusland lift naar Vlaardingen: ’Hartverscheurend verhaal’

Het verhaal van de jongen ligt hulp-officier van justitie Rein Hendriks, zelf homo, na aan het hart. De Oost-Europeaan vroeg aan agenten in Zuid-Holland zelf om hulp en werd daarop meegenomen voor verhoor. Vervolgens deed hij zijn relaas. Hij was volgens Hendriks „op de vlucht omdat hij in het thuisland niet veilig is door zijn geaardheid.” De politieman spreekt van een ’hartverscheurend verhaal’ nadat de jongen in Wit-Rusland uit de kast was gekomen en verstoten werd door zijn familie. Hij zou al liftend naar Nederland zijn gekomen.

„Discriminatie, uitsluiting, mishandeling en zelfs zijn vader die hem dood wil zien”, twittert Hendriks. Via de vreemdelingendienst is na het gesprek met de politie een treinkaartje richting Ter Apel geregeld. Daar kan hij zich melden voor een asielprocedure. „Ik hoop dat hij zich in Nederland wél thuis en veilig gaat voelen.”