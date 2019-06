België hangt aan zijden draadje

Tom Van Grieken is de nieuwe man bij Vlaams Belang die uit is op de splitsing van België. Ⓒ foto EPA

BRUSSEL - Er zijn nog geen twee weken voorbij sinds de Belgische verkiezingen, maar een doemscenario van een nieuwe, ellenlange formatie is iets waar iedereen rekening mee houdt. In Ninove, waar het Vlaams Belang een monsterscore behaalde, halen de inwoners er de schouders over op.