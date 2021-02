’Dit is het meest coronaproof hotel ooit’

Het gebeurde allemaal een beetje bij toeval, erkent Amresh Bajnath. Samen met zijn compagnon Rob van der Sar was hij bezig met een ander bouwproject toen de eigenaar van Hotel Maurits vroeg of zij hem konden helpen bij een verbouwing. „Rob zei: waarom verkoop je niet alles? Dat gebeurde. Wij wilden er woningen van maken, maar onze adviseur wees ons op de kansen van short stay, want er was toch een hotelbestemming.”

En zo gebeurde het dat er nu flink wordt gewerkt in de Van Aerssenstraat aan een coronaproof hotel. Oftewel: een hotel waarbij interactie met andere mensen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Paste ook wel bij de reiservaringen van Bajnath. „Ik was vaak op weg en had er na een lange reis een hekel aan om nog in te moeten checken. Sta je lang te wachten bij een balie voor allerlei bureaucratie, terwijl je gewoon in je kamer wil.”

App

Die balie verdwijnt dus; een app gaat veel vervangen. Simpel uitgelegd kunnen gasten online boeken en downloaden ze voor hun komst een app. Daarmee kunnen ze hun kamer ontgrendelen. „Wij hebben hun gegevens al, dus inchecken is niet nodig.”

In de kamers laten Van der Sar en Bajnath een kitchenette bouwen, maar tegelijk worden lokale ondernemers ingeschakeld die bijvoorbeeld ontbijt of diner kunnen bezorgen. „We hebben al een lokale ondernemer die het ontbijt wil afleveren”, vertelt Bajnath. Een medewerker achter de balie is er nog wel, maar simpele vragen kunnen gewoon via WhatsApp gesteld worden. Scheelt weer lopen voor de gasten, en contact waarbij potentieel een virus kan overspringen.

Coronaregels

„We gaan in mei open, we zijn nog druk bezig met de verbouwing”, klinkt het monter. De vraag is natuurlijk welke maatregelen er dan gelden. Maar zelfs binnen het strenge regime van nu kunnen de Hagenaars al opereren.