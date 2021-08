Taliban verliezen districten: ’Verzet leeft nog’

Het gaat om gebieden ten noorden van hoofdstad Kabul, in de provincie Baghlan. De provincie daarnaast, Panjshir, is het enige gebied dat nog niet door de Taliban is veroverd, en van daaruit wordt de oppositie geleid. Voormalig vicepresident Saleh, een lokale leider en legersoldaten hebben zich verenigd en houden zich er schuil.

„Het verzet leeft nog”, aldus voormalig defensieminister Bismillah Momhammadi van Afghanistan op Twitter. Ook hij maakt deel uit van de strijdgroepen.

Hoe groot de verzetsgroep is, is onduidelijk. Eerst werd gesproken over 100 strijders, „maar de dagen erna kwamen weer berichten van meer soldaten die zich erbij aansloten”, aldus NOS-correspondent Aletta André in het NOS Radio 1 Journaal.

De zoon-van moet het doen

Panjshir is een soort Gallië, een klein district dat nog tegenstand biedt tegen de Taliban. Het bestaat vooral uit Tadzjieken, de grootste minderheid in Afghanistan. Leider der strijdkrachten is Ahmad Massoud, zoon van een mythische strijdheer genaamd Ahmad Shah Massoud, ’de Leeuw van Panjshir’, die onder meer tegen de Sovjettroepen vocht.

Zoonlief (32) schreef recentelijk een opinieartikel in The Washington Post waarin hij de VS om steun vroeg. „De Taliban zijn niet alleen een probleem voor de Afghanen. Afghanistan zal onder controle van de Taliban een ’ground zero’ worden van radicaal-islamitische terrorisme.”

Hoe nu verder in Afghanistan? Dat en meer in de podcast Delta Tango met Jorrit Kamminga, auteur van het boek ’Je wordt bedankt Bin Laden’: