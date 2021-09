In drie weken zijn 1 miljoen prikken gezet, totaal nu 23 miljoen

Het aantal prikken stijgt de laatste weken aanzienlijk langzamer dan aan het begin van de zomer. Toen waren er ongeveer 1,5 miljoen inentingen per week. De meest recente cijfers gaan over vorige week, en toen kregen ongeveer 267.000 mensen een prik. Momenteel zijn er in een week tijd ongeveer 70.000 mensen die een eerste prik krijgen en ongeveer 200.000 mensen die een herhaalvaccinatie krijgen. Vier op de vijf volwassenen zijn ingeënt. Daarmee behoort Nederland tot de subtop in Europa. De overheid probeert de laatste groepen over de streep te trekken.