Vrouw streamt vrijpartij per ongeluk live op Facebook: ’Zelfs mijn vader keek mee’

Ze heeft een week lang gehuild, schrijft de vrouw uit Mississippi in het filmpje op TikTok waarin ze herinneringen ophaalt aan wat een jaar geleden gebeurde. „Ik zat er plots aan te denken hoe ik een jaar geleden per ongeluk live ging op Facebook terwijl ik seks had. 46 mensen hebben dat gezien, waaronder mijn vader. Ik dacht dat mijn leven voorbij was.”

Het Nieuwsblad schrijft naar aanleiding van berichtgeving van New York Post dat de vrouw aan het scrollen was op Facebook toen haar man haar besloop en ze tot de daad overgingen. „Ik heb mijn telefoon gewoon neergelegd zonder hem te vergrendelen en ben er op de een of andere manier in geslaagd om op de live-knop te duwen. Mijn beste vriendin bleef me maar bellen om de uitzending te onderbreken.”

Deze oproepen hoorde ze natuurlijk niet tijdens de seks. Haar vader was een van de mensen die de video bekeek en al snel weer wegklikte toen hij besefte wat er aan het gebeuren was. Voor alle duidelijkheid: in de video zie je het koppel niet tijdens de seks, maar hun gekreun is wel luid en duidelijk te horen. De video waarin ze het opbiecht op TikTok is al meer dan 175.000 keer bekeken.