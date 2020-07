Werk Duitse schilder geveild voor 2,6 miljoen

Het schilderij is een wazig portret van twee jonge meisjes in zwart-wit. Op het vasteland van Europa werd nooit eerder een kunstwerk van Richter voor zoveel geld verkocht. Latere werken van de Duitse kunstenaar wisselden overigens voor veel hogere bedragen van eigenaar. Zo werd in 2014 op een veiling in Londen 17,4 miljoen pond betaald voor het abstracte werk Wand.

De 88-jarige Richter werd geboren in Dresden. Hij werkt tegenwoordig vanuit Keulen en geldt als een van de meest invloedrijke Duitse kunstenaars van deze tijd. Zijn werken horen tot de duurste van Europese kunstenaars en hangen onder meer in diverse Duitse kunstmusea waaronder het Ludwig Museum in Keulen, het Guggenheim Museum en het Museum of Modern Art in New York. Ook het Tilburgse kunstmuseum De Pont heeft werk van hem in de collectie.