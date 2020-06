Recordaantal Brazilianen sterft door coronavirus

De twee zwaarst getroffen Braziliaanse staten zijn Sao Paulo en Rio de Janeiro, in het zuidoosten. Ⓒ Reuters

BRASILIA - In Brazilië is de afgelopen 24 uur opnieuw een recordaantal mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het afgelopen etmaal lieten 1262 Brazilianen het leven. Het dodental in het Latijns-Amerikaanse land staat sinds de virusuitbraak nu op 31.199.