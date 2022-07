Oorlog in Oekraïne Dag 157 van de invasie LIVE | Toch geen levenslang voor eerste veroordeelde Russische soldaat

Kopieer naar clipboard

Vadim Sjisjimarin (21) Ⓒ REUTERS

Amsterdam - De oorlog in Oekraïne duurt nu ruim vijf maanden. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) gaat onderzoek doen naar de situatie van de mensenrechten in Rusland. Signalen van inperking van vrijheid van meningsuiting in het land en berichten over martelingen in Russische zogenoemde filtratiekampen hebben de OVSE daartoe aangezet. De organisatie deed de afgelopen tijd al eerder onderzoek naar de mensenrechten in Rusland. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne hier.