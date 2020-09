Onrust in CDA ettert door: ’Omtzigt moet náást De Jonge’

Afgelopen zomer won Hugo de Jonge met de hakken over de sloot de strijd om het leiderschap van outsider Pieter Omtzigt. Vanwege het minieme verschil bombardeerde De Jonge zijn concurrent Omtzigt tot running mate in de campagne. CDA Brabant krijgt ’veel vragen’ van leden hoe de partij invulling gaat geven aan die positie. Ook zelf wil de afdeling hier ’op korte termijn’ duidelijkheid over.

De afdeling wil dat Omtzigt en De Jonge een even grote stem krijgen bij het samenstellen van het verkiezingsprogramma en bij het samenstellen van de lijst. Beide kandidaten moeten evenveel ondersteuning krijgen in de campagne, en even zichtbaar zijn. „Dus niet alles automatisch op nummer 1 maar strategisch inzetten van beide zeer competente heren.”

De afdeling Zuid-Holland heeft vooral kritiek op de manier waarop het partijbestuur de verkiezingen heeft georganiseerd, zo blijkt uit een brief van afdelingsvoorzitter Relus Breeuwsma waarover RTL Nieuws publiceert. „Mijn waarneming en die van veel leden is: het landelijk bestuur is onvoldoende zichtbaar en het lijkt aan regie te ontbreken.”

Reactie bestuur

Volgens een woordvoerder van het partijbestuur zijn de brieven al ’onderdeel geweest van overleg’. „In goed overleg gaan we verder met voorbereiden van de campagne.” Hoe de positie van running mate wordt ingevuld zal in oktober concreet te zien zijn, aldus het partijbestuur. Dan presenteert het CDA z’n kandidatenlijst en z’n verkiezingsprogramma.

CDA Brabant laat weten vertrouwen te hebben in toezeggingen van het partijbestuur. „Ons is te kennen gegeven dat het bestuur ermee aan de slag gaat”, zegt een woordvoerder. „Daar vertrouwen wij op.”