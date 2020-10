Leraren in opstand tegen onveilige en koude werkplek

Wiskundeleraar Siep de Haan staat dik ingepakt voor de klas. Ⓒ Matty van Wijnbergen

UTRECHT - Met angst en beven gaan leraren de winter in. Op zeker 342 van de 648 Nederlandse middelbare scholen is sinds augustus een coronageval geweest. En door slechte ventilatiesystemen staan veel leraren letterlijk in de kou voor de klas. Vakbond Leraren in Actie (LIA) vindt dat het kabinet met strengere maatregelen moet komen om een veilige werkomgeving voor de leraar te garanderen. Minister Slob ziet vooralsnog niets in extra regels.