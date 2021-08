Peter Schouten tatoeëert levensmotto van Peter R. de Vries op been: ’Ik kon het niet laten’

Het motto ’On bended knee is no way to be free’ schittert sinds zondag op het been van Schouten. De tatoeage is een eerbetoon aan de onlangs vermoorde misdaadverslaggever. Ook symboliseert de huidtekening verbondenheid met De Vries; hij had deze quote ook op zijn kuit getatoeëerd. De twee waren goed bevriend.