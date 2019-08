Spil in Amsterdamse drugsstrijd is ’chaos’

Agenten hebben hun handen vol aan het Amsterdamse uitgaansgebied. Intussen groeit de zware, ondermijnende criminaliteit de stad boven het hoofd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Drie directeuren in een jaar tijd, een puinhoop wat betreft de interne bedrijfsvoering, een pijnlijk rapport over het sterk verwaarloosde onderdeel veiligheid bij de dienst en natuurlijk de affaire Saadia Ait-Taleb, de radicaliseringsambtenaar die werd ontslagen. De Amsterdamse dienst Openbare Orde en Veiligheid is een broeinest van onrust en falend leiderschap.