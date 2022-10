Man aangehouden wegens handel in gevaarlijke afslankpillen

Beeld ter illustratie Ⓒ 123RF

UTRECHT - In Zuid-Holland is donderdag een 36-jarige man aangehouden die wordt verdacht van onlinehandel in illegale en gevaarlijke vermageringspillen. De aanhouding werd verricht door de divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in samenwerking met de politie. De NVWA kreeg recent verschillende meldingen van gebruikers die problemen hadden gekregen na het innemen van de afslankpillen. Sommigen belandden zelfs in het ziekenhuis.