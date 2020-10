Nikkei klimt na positief gezondheidsrapport Trump

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 1,2 procent in de plus op 23.312,14 punten en werkte daarmee het verlies van vrijdag weer weg. Vooral de Japanse spoorwegbedrijven waren in trek na de recente zware verliezen. West Japan Railway, Central Japan Railway en East Japan Railway stegen tot 5,8 procent, mede dankzij een overheidscampagne ter promotie van het binnenlands toerisme. Ook de verzekeraars deden goede zaken. Dai-ichi Life Holdings en Sompo Holdings dikten tot 4,7 procent aan. NEC won 2,5 procent. Het Japanse technologieconcern neemt het Zwitserse softwarebedrijf Avaloq Group over voor 2,2 miljard dollar.

In Hongkong, waar beleggers terugkeerden na een korte vakantieperiode, boekte de Hang Seng-index een tussentijdse winst van 1,5 procent. In Shanghai is de beurs nog altijd gesloten vanwege de viering van de Gouden Week-vakantieperiode in China. De Kospi in Seoul steeg 1,4 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney kreeg er 2,6 procent bij onder aanvoering van de olieproducenten, die profiteerden van een herstel van de olieprijzen.