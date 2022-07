Ook bergers weigeren inzet bij boerenacties: ’Bedreigd en geïntimideerd’

„Het wordt van kwaad tot erger en wij hebben inmiddels onze leden opgeroepen niet meer op te komen draven om tractoren of andere voertuigen die wegen blokkeren, weg te slepen”, zegt voorzitter Rob de Jong van de branchevereniging voor bergings- en mobiliteitsspecialisten (VBM). „Tot dusverre kwamen we braaf ter plaatse om hulp te bieden als de politie of Rijkswaterstaat ons om assistentie vroeg, maar die tijd is voorbij, voor onze eigen veiligheid.”

„Het is echt te gevaarlijk om als berger te proberen een voertuig weg te slepen, want voordat je het weet is ineens alle agressie van de boeren gericht op een medewerker die alleen maar een opdracht uitvoert van zijn baas. En realiseer je dat wij niet zijn toegerust om in dit soort ’geweldsituaties’ op te treden. Onze mensen komen gewoon in hun overhemdje een klus doen, heel anders dan de politie en Mobiele Eenheid, die goed zijn beschermd”, meent De Jong.

’Maat is vol’

„Ja, helaas is de maat vol. Met pijn in ons hart hebben we hiertoe besloten, want wij zijn hulpverleners in hart en ziel. Het is juist onze taak en ons streven om een calamiteit zo snel mogelijk van de weg te halen, zodat het verkeer veilig kan doorrijden. Maar als zelfs wij nu het doelwit worden van de boerenacties, ja dan stopt het gewoon. Laat die taak aan het leger of marechaussee over, die wel de mogelijkheid hebben om op te treden.”

Van der Goor uit Doornspijk is ook gestopt na bedreigingen. „Wij zorgen ervoor dat schoonmakers veilig kunnen werken en dat het autoverkeer tijdig wordt gewaarschuwd voor de rommel op de weg. Maar dat werd niet door de actievoerders geaccepteerd. Onze mensen werden geïntimideerd en bedreigd. Zo erg, dat we rechtsomkeert maakten en niet langer willen worden ingezet voor dit soort werk”, zegt Klaas van der Goor, die verder liever zwijgt.

Asbest

Rijkswaterstaat (RWS) zegt met kunst en vliegwerk nog aannemers te kunnen vinden die wel bereid zijn gedumpt afval, banden, hooibalen en zelfs asbestplaten te verwijderen van de snelwegen. „Vooralsnog slagen we er nog net in. Inmiddels hebben we op zo’n 25 locaties moeten optreden. En dat valt soms niet mee, want voor asbest opruimen moet je bijvoorbeeld specialisten zien te vinden en daarna moet de weg ook nog worden gereinigd. Dat duurt lang en kost veel geld. Op sommige plekken is de schade zelfs zo groot, dat er opnieuw moet worden geasfalteerd”, weet Diederik Fleuren.

Hoe groot de schade is, kan RWS nog niet zeggen. „Maar we zullen alles in het werk stellen om de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, aansprakelijk te stellen. Protesteren is prima, maar dit is pure vernieling en dat moet gewoon betaald worden”, vervolgt Fleuren.

„En realiseer je ook nog eens wat voor extra inzet van mensen nodig is om dit allemaal in veilige banen te leiden. Wegomleidingen, afzettingen et cetera. Nee, dit moet snel ophouden, want het levert levensgevaarlijke situaties op en moet stoppen voordat er echt ernstige ongevallen gebeuren.”