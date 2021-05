‘Van Haga wilde FvD’ers met coronaklachten thuishouden’

Er zijn hele andere zorgen in de Tweede Kamer over de manier waarop FvD’ers zich manifesteren. Maar wat wordt er gedaan om af te dwingen dat ze zich beter aan de coronaregels houden? En zit er meer achter de breuk tussen Wybren van Haga en FvD. Verder gaat de Winther in op het harde rapport van de Rekenkamer. Ook noemt hij de Tweede Kamerleden die zich in scherpe bewoordingen uitlaten over het conflict tussen Israël en Hamas ‘koddig’.

Luister de podcast Afhameren met Wouter de Winther hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.