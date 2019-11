Hulpdiensten rukken uit voor verstekelingen aan boord schip Vlaardingen

De verstekelingen krijgen „de eerste medische hulp die zij nodig hebben”, aldus de veiligheidsregio.

Ze zaten in een schip dat vanaf de Vulcaanhaven in Vlaardingen richting de Noordzee koers had gezet. De migranten hadden zich in een koelcel verstopt.

De Brittania Seaways voer richting Engeland. „De bemanning kwam er na een paar kilometer achter dat er mensen aan boord waren”, vertelt een politiewoordvoerder. Daarna is meteen rechtsomkeert gemaakt.

„De migranten kwamen aan boord in een trailer”, laat een woordvoerder van het scheepvaartbedrijf DFDS weten aan De Telegraaf.

Er zijn ’extra veel ambulances’ ter plaatse gekomen, zo lieten de hulpdiensten weten. „Die komen uit vijf verschillende regio’s”, vertelt verslaggever Gerda Frankenhuis ter plaatse. „Het zijn er enorm veel, zeker meer dan tien, misschien meer dan twintig. Er wordt gezegd dat onder de verstekelingen een kind is. Dat is nog niet bevestigd. Ondertussen rijden vrachtwagens hier af en aan, want de haven is gewoon in bedrijf.”

Inmiddels zijn veel ambulances weer teruggegaan. „Wat ik begrijp is nog niet duidelijk uit welk land de mensen komen. Wel werd gezien dat een van hen handboeien om had omdat hij zich agressief zou hebben gedragen. Dat is nog niet bevestigd door de politie”, aldus Frankenhuis.

Later meer.

