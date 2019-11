’Meerdere verstekelingen’ in haven Vlaardingen

Een politiewoordvoerder kan nog niet bevestigen dat er daadwerkelijk verstekelingen zijn. Dat werd gemeld vanaf een schip dat richting Engeland toog. „Ze kwamen er na een paar kilometer achter dat er mensen aan boord waren”, vertelt een politiewoordvoerder.

Daarna is meteen rechtsomkeer gemaakt, zo luidt de eerste informatie. Er zijn extra veel ambulances onderweg om hulp te bieden. Hoe de verstekelingen eraan toe zijn, kan de politie nog niet zeggen.

Later meer.

w

Bent u in de Rotterdamse haven of weet u meer? App naar onze whatsapp tiplijn. Of zet het nummer van de tiplijn in je telefoon: +31613650952