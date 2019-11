Verstekelingen levend van boot Vlaardingen gehaald

De verstekelingen kregen meteen nadat ze aan land kwamen „de eerste medische hulp die zij nodig hebben”, aldus de veiligheidsregio.

Van de 25 mensen zijn er twee naar het ziekenhuis gebracht. Zij voelden zich niet lekker, vertelt een politiewoordvoerder. De rest is even voor 21.00 uur in een bus weggevoerd.

„De migranten kwamen aan boord in een trailer”, laat een woordvoerder van het scheepvaartbedrijf DFDS weten aan De Telegraaf. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. De chauffeur is aangehouden, meldt de politie.

De verstekelingen zaten in een schip dat vanaf de Vulcaanhaven in Vlaardingen koers had gezet richting de Noordzee. De migranten hadden zich in een koelcel verstopt.

De Brittania Seaways voer richting het Engelse Felixstowe. „De bemanning kwam er na een paar kilometer achter dat er mensen aan boord waren”, vertelt een politiewoordvoerder. Daarna is meteen rechtsomkeert gemaakt.

Er zijn ’extra veel ambulances’ ter plaatse gekomen, zo lieten de hulpdiensten weten. „Die komen uit vijf verschillende regio’s”, vertelde verslaggever Gerda Frankenhuis ter plaatse. „Het zijn er enorm veel, zeker meer dan tien, misschien meer dan twintig. Ondertussen rijden vrachtwagens hier af en aan, want de haven is gewoon in bedrijf.”

Inmiddels zijn veel ambulances weer teruggegaan, omdat de conditie van de verstekelingen beter was dan werd gevreesd.

„Het is nog niet duidelijk uit welk land de mensen komen”, aldus Frankenhuis. De politie zal daarover woensdag met informatie komen. Wat de rol van de chauffeur is, wordt ook nog onderzocht. Speurhonden hebben het schip nog onderzocht, daar is verder niemand aangetroffen.

